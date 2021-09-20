Это угроза миру - генсек ООН предостерег США и Китай

Риски - от возможности "раздвоения" мировой экономики и появления конфликтных военных доктрин. Фото: Reuters

Споры между США и Китаем несут угрозу для всего мира.

Об этом 19 сентября заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает CNN. Он призвал избежать новой холодной войны, которая будет опаснее предыдущей.

"Считаю опасной ситуацию, которая складывается, когда мы движемся в двух полностью конфронтационных стран. Старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все сложнее", - сказал он.

Риски предопределяют раздвоение мировой экономики, появление конфликтных военных доктрин, а также различных стратегий развития искусственного интеллекта.

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США, Великобритания и Австралия подписали пакт противодействия Китаю. Президент США Джо Байден, к которому присоединились премьер Австралии Скотт Моррисон и его британский коллега Борис Джонсон, считают, что три страны делают исторический шаг для углубления сотрудничества.