США, Великобритания и Австралия подписали пакт противодействия Китаю

Солдаты ВМС КНР патрулируют остров Вуди в спорном Южно-Китайском море / Reuters

Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности, включая совместные усилия по оказанию помощи австралийским военным в приобретении атомных подлодок.

Лидеры трех стран представили альянс, получивший название AUKUS, в среду, 15 сентября. Они подчеркнули, что подводные лодки будут ядерными, но без самих ядерных боеголовок. Об этом пишет Al Jazeera.

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Президент США Джо Байден, к которому присоединились премьер Австралии Скотт Моррисон и его британский коллега Борис Джонсон, заявил, что все три страны делают "исторический шаг" для углубления сотрудничества.

"Мы признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы должны учитывать среду в регионе, и то, как она может развиваться, потому что будущее каждой из наших стран, и мира зависит от свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Байден.

Три лидера не упомянули Китай прямо в выступлениях. Вскоре после объявления подписания документа представитель китайского посольства в Вашингтоне, заявил, что три страны должны "избавиться от менталитета Холодной войны и идеологических предрассудков". Он осудил то, что назвал "блоками исключения", нацеленными на интересы других стран.

"Пакт создаст более безопасный регион и принесет пользу всем. Австралия не стремится к приобретению ядерного оружия или созданию ядерного потенциала. Продолжим выполнять обязательства по нераспространению ядерного оружия", - заявил премьер Австралии Моррисон.

Австралия намерена построить восемь атомных подводных лодок в рамках соглашения.

"Невозможно интерпретировать это иначе, как реакцию на подъем Китая и американское противодействия вызову. До сих пор США делились ядерными технологиями только с Британией. Поэтому то, что Австралия теперь присоединяется к этому клубу, указывает, что США готовы на новые шаги, чтобы ответить на вызов Китая", - говорит директор программы международной безопасности Сиднейского института Сэм Роггевен.

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