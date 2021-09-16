США, Великобритания и Австралия подписали пакт противодействия Китаю

 
Ексклюзивы
1/5
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 126
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 216
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 234
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 738
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 522
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 711
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 171
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 450
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2178
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 585
Фото
Все фото
10
4
10
11
6
Вымирающие журавли, Папа в Словакии и пустые пляжи: среда в фото
Вымирающие журавли, Папа в Словакии и пустые пляжи: среда в фото
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Юг Франции снова затопило. Осадки стали самыми большими за столетие
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
Съедобная Меркель, стильная лошадиная голова на Мет Гала: подборка фото за вторник
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Паводки убили больше 80 человек
Паводки убили больше 80 человек
Видео
Все видео
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
В Китае открыли "фуд-корт" для мигрирующих слонов
Добивали ножами: охотники по ошибке убили рекордное количество дельфинов
Добивали ножами: охотники по ошибке убили рекордное количество дельфинов
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 522
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 873
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 612
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 684
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2439
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
15 сентября 2021
Просмотров: 333
13 символів
– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", ...
четверг, 16 сентября 2021 11:09

США, Великобритания и Австралия подписали пакт противодействия Китаю

  Комментировать
США, Великобритания и Австралия подписали пакт противодействия Китаю
Солдаты ВМС КНР патрулируют остров Вуди в спорном Южно-Китайском море / Reuters

Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности, включая совместные усилия по оказанию помощи австралийским военным в приобретении атомных подлодок.

Лидеры трех стран представили альянс, получивший название AUKUS, в среду, 15 сентября. Они подчеркнули, что подводные лодки будут ядерными, но без самих ядерных боеголовок. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса

Президент США Джо Байден, к которому присоединились премьер Австралии Скотт Моррисон и его британский коллега Борис Джонсон, заявил, что все три страны делают "исторический шаг" для углубления сотрудничества.

"Мы признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы должны учитывать среду в регионе, и то, как она может развиваться, потому что будущее каждой из наших стран, и мира зависит от свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Байден.

Три лидера не упомянули Китай прямо в выступлениях. Вскоре после объявления подписания документа представитель китайского посольства в Вашингтоне, заявил, что три страны должны "избавиться от менталитета Холодной войны и идеологических предрассудков". Он осудил то, что назвал "блоками исключения", нацеленными на интересы других стран.

"Пакт создаст более безопасный регион и принесет пользу всем. Австралия не стремится к приобретению ядерного оружия или созданию ядерного потенциала. Продолжим выполнять обязательства по нераспространению ядерного оружия", - заявил премьер Австралии Моррисон.

Австралия намерена построить восемь атомных подводных лодок в рамках соглашения.

"Невозможно интерпретировать это иначе, как реакцию на подъем Китая и американское противодействия вызову. До сих пор США делились ядерными технологиями только с Британией. Поэтому то, что Австралия теперь присоединяется к этому клубу, указывает, что США готовы на новые шаги, чтобы ответить на вызов Китая", - говорит директор программы международной безопасности Сиднейского института Сэм Роггевен.

Сотрудники СБУ провели антитеррористические учения у границы с Беларусью. По легенде, диверсанты намеревались "взорвать" Ровенскую АЭС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США, Великобритания и Австралия подписали пакт противодействия Китаю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 8505
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
6
 Просмотров: 4581
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
Все песни посвящает любимой: пять идеальных пар украинского шоубиза
5
 Просмотров: 4203
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4167
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 3474
Мир
Во Франции шторм унес жизни семи человек
Во Франции шторм унес жизни семи человек Просмотров: 81
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
 Просмотров: 369
Террористы взорвали машину возле многоэтажки
Террористы взорвали машину возле многоэтажки
 Просмотров: 252
Французы убили лидера ИДИЛ
Французы убили лидера ИДИЛ Просмотров: 792
Украина вышла на третье место в Европе по смертности от Сovid-19
Украина вышла на третье место в Европе по смертности от Сovid-19 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
4
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
3
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
Голосов: 14
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть