СБУ провела учения на границе с Беларусью: фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения у границы с Беларусью.

По легенде, диверсанты намеревались "взорвать" Ровенскую атомную электростанцию. Однако проникнуть на территорию объекта не удалось им пришлось разделились на две группы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу диверсантов вблизи пункта пропуска Прикладники. Вторую обезвредили возле заброшенной в лесу оборонительного сооружения", - говорится в сообщении.

Участники учений успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.

Обучение прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители региональных подразделений СБУ Волынской и Ровенской областей, Волынского и Ровенского подразделений Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и патрульной полиции.

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника.