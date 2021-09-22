Минобороны Литвы призывает избавляться от телефонов Xiaomi

В отчете идет речь, что у Xiaomi 10T Pro есть возможности цензуры / Getty Images

Минобороны Литвы предупредило, что покупатели должны выбросить китайские телефоны и не покупать новые.

В отчете литовского национального центра кибербезопасности говорится, что они протестировали мобильные телефоны 5G от китайских производителей. Аналитики выяснили, что в телефоне Xiaomi есть инструменты цензуры, а модель Huawei может быть уязвима для кибератак. В Huawei заявили, что никакие пользовательские данные не отправляют во вне. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одна из крупнейших китайских компаний может обанкротиться

"Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны и как можно быстрее избавляться от уже приобретенных", - сказал замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

В отчете говорится, что на телефоне Xiaomi Mi 10T 5G установлено программное обеспечение, которое может подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию Гонконга". В нем около 450 словосочетаний, которые могут быть подвергнуты цензуре системными приложениями телефона Xiaomi, включая интернет-браузеры по умолчанию.

В Европе такая возможность была отключена на этой модели. Но в отчете пишут, что ее можно дистанционно активировать в любое время. Xiaomi новость не комментирует. Исследование также показало, что телефоны Xiaomi передавали зашифрованные данные об использовании телефона на сервер в Сингапуре.

Популярность производителя этих смартфонов в мире резко возросла благодаря доступным моделям. Во втором квартале 2021 года выручка Xiaomi выросла на 64% по сравнению с годом ранее.

В отчете также отмечен недостаток телефона Huawei P40 5G, который подвергает пользователей риску нарушения кибербезопасности. Магазин приложений Huawei AppGallery направляет пользователей в интернет-магазины, где некоторые приложения оценены антивирусными программами как вредоносные или зараженные вирусами. В Huawei сообщили, что компания соблюдает законы стран, где работает, и уделяет приоритетное внимание кибербезопасности и конфиденциальности.

Отчет публикуется на фоне роста напряженности между Литвой и КНР. В прошлом месяце Пекин потребовал, чтобы Вильнюс отозвал посла из Пекина. И заявил, что отзовет своего из Вильнюса. Скандал начался, когда Тайвань объявил, что его миссия в Литве будет называться "Тайваньским представительством".

Другие тайваньские посольства в Европе и США используют название столицы Тайваня - Тайбэй, чтобы избежать упоминания самого острова, который КНР считает своей территорией. Тайвань же считает себя отдельной страной.

Споры между США и Китаем несут угрозу для всего мира. Об этом 19 сентября заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.