На Кубе выбрали президента

Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель. Фото: Cubadebate.

Президентом Республики Куба по результатам выборов стал Мигель Диас-Канель.

"Национальная ассамблея народной власти (АНПП) выбрала президентом Республики Куба Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса, который будет занимать пост президента страны до 2023 года", - пишет Cubadebate.

Законодатели проголосовали за 59-летнего Мигеля Диаса-Канеля, который ранее возглавлял Совет министров республики, и был одним из 17 кандидатов на должность.

Новоизбранный лидер имеет три месяца для назначения премьер-министра на пост главы Совета министров, а также губернаторов для 15 провинций страны.

Вице-президентом республики был назначен Сальвадор Вальдес.

Должность президента была введена по результатам референдума, проведенного на Кубе в феврале 2019 года. В апреле 2019 также была введена новая Конституция, которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.