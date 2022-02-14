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вторник, 15 февраля 2022 04:37

На компанию Маска подали в суд за издевательство над животными

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На компанию Маска подали в суд за издевательство над животными
Изучили 700 рапортов, видеозаписей, а также отчеты по вскрытиям 23 обезьян. Фото: Reuters

Некоммерческая организация Physicians Committee for Responsible Medicine подала в суд на стартап Илона Маска Neuralink.

"Комитет врачей за ответственную медицину" заявляет, что компания Маска подвергала животных страданиям во время экспериментов, пишет Insider.

"Организация изучила 700 рапортов, видеозаписей, а также отчеты по вскрытиям 23 обезьян, которые принадлежали Neuralink с 2017-2020 годы. Одной из обезьян просверлили отверстия в черепе для внедрения электродов, чтобы изучить реакцию ее мозга. Со временем у животного развилась инфекция из-за чего ее пришлось усыпить. У другой обезьяны отсутствовали пальцы рук и ног. Их ампутировали из-за сильных гематом. После этого животное убили во время очередного эксперимента", - говорится в сообщении.

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Согласно данным организации, известен случай, когда самка макаки страдала из-за сильной тошноты и одышки из-за внедрения электродов. Позже исследователи сообщили, что животное усыпили из-за "сильного истощения".

По меньшей мере 15 из 23 обезьян усыпили в Neuralink еще до 2020 года.

Neuralink занимается разработкой мозговых имплантатов. Созданная при участии Илона Маска компания начала свою деятельность в 2016 году.

В августе 2020-го Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно подключать мозг животного к компьютеру.

По словам Маска, после внедрения чипа Neuralink в мозг люди смогут общаться быстро и с большей точностью. Это позволит общаться без языковых средств, что приведет к исчезновению человеческой речи примерно через пять лет.

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