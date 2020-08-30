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воскресенье, 30 августа 2020 17:49

Стартап Илона Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье

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  Интерфейсы мозг-компьютер существуют и имплантируются людьми с 2006 года. Фото: Reuters
Интерфейсы мозг-компьютер существуют и имплантируются людьми с 2006 года. Фото: Reuters

Нейротехнологичний стартап Neuralink Илона Маска показал работу нейроинтерфейсы на свинье.

Так, с помощью имплантата удалось прочитать активность нейронов в мозге животного со всех каналов. Об этом сообщает The verge со ссылкой на презентацию, которая проходила на YouTube-канале компании.

Как отмечается, это не первое подобное устройство компании.

"Конструкция сильно изменилась с прошлого года, поэтому ее не видно на животном. Количество используемых электродов удалось сократить в три раза - с 3072 до 1024, поэтому само устройство стал гораздо компактнее, его размер - 23х8 мм. Теперь он выполнен в форме монеты и предназначено для размещения на одном уровне с черепом под кожей. Устройство заряжается за ночь с помощью магнитной зарядки. Для обмена данными в новом поколении уже используется беспроводной интерфейс, а не USB-C. Радиус работы - 5-10 метров ", - говорится в сообщении.

  Интерфейсы мозг-компьютер существуют и имплантируются людьми с 2006 года. Фото: Reuters
Интерфейсы мозг-компьютер существуют и имплантируются людьми с 2006 года. Фото: Reuters

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Стоит отметить, что Neuralink не изобрели интерфейсы мозг-компьютер. Они существуют и имплантируются людьми с 2006 года.

"Главный вклад компании в технологию - тонкие гибкие провода, покрытые электродами для регистрации активности мозга. В нитей больше электродов, чем у других систем. То есть, их пропускная способность гораздо выше. Кроме того, они не наносят такие серьезные повреждения, как жесткие иглы . Однако посторонние предметы в мозгу со временем разрушаются, а более мелкие разрушаются быстрее ", - сказано в сообщении.

Американский изобретатель и миллиардер Маск представил микрочип для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру. Презентацию новинок компания провела в субботу, 29 августа.

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