На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие

На итальянскую Сицилию обрушился редкий циклонический шторм. По меньшей мере два человека погибли.

Часть острова затопило, сообщает Sky News. Из-за наводнений городские площади и улицы Катании превратились в реки.

"Тело первого погибшего спасатели нашли под автомобилем. Еще одного 67-летнего мужчину нашли мертвым в цитрусовой роще далеко от места, где его автомобиль попал под воду и грязь. Его жена пропала без вести", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

За несколько часов в воскресенье выпало более 300 мм осадков - это почти половина годового количества на средиземноморском острове. Органы чрезвычайных ситуаций объявили самое высокое красное предупреждение для северной части Сицилии и Калабрии на юге Италии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мощный шторм накрыл побережье США: есть погибшие

На Тихоокеанское побережье Мексики обрушился ураган Рик. Скорость ветра достигала 150 км/ч. В районе Акапулько волны достигали высоты 3-4 м. Для пострадавших открыли приюты.