На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Постер фильма "Страсти Христовы" / Wikipedia

25 февраля 2004-го в американский прокат вышел фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы". Лента рассказывает о последних 44 часах жизни Иисуса из Назарета. В этот день была Пепельная среда - начало католического Великого поста.

Звезда блокбастеров, как то "Смертельное оружие" и "Храброе сердце", Гибсон зарабатывал более $ 20 млн за фильм, когда решил снять "Страсти Христовы". За эту ленту не получил денег. Основан фильм преимущественно на дневниках Анны Катарины Эммерих - святой XVIII века.

"Я имел глубокую потребность рассказать эту историю. Евангелия рассказывают, что было. Я хочу знать, что произошло на самом деле", - пояснил Гибсон идею фильма журналу Time.

Режиссер сам исследовал места в Италии и просил одного из ученых-иезуитов перевести сценарий с английского на арамейский - считается, что на этом языке говорил Иисус. А также на латынь.

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Первоначальное намерение Гибсона было в том, чтобы показать "Страсти Христовы" без субтитров в попытке преодолеть языковые барьеры с помощью визуального повествования. Диалоги были полностью на латыни, иврите и арамейском. В конце концов, фильм вышел с субтитрами.

За год до выхода ленты разгорелась полемика, не будет ли она антисемитской. Американский правозащитник Авраам Фоксман заявил, что фильм "может разжечь ненависть, фанатизм и антисемитизм". В частности, он боялся, что лента будет способствовать утверждению, что евреи виноваты в смерти Иисуса. Этот тезис лежал в основе насилия против евреев в Европе на протяжении всей истории. Со своей стороны Гибсон категорически отрицал обвинения в антисемитизме.

В июле 2006-го Гибсон был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. В отчете полиции, который попал в прессу, говорилось, что режиссер делал антисемитские замечания относительно полицейского, который его арестовал. Позже Гибсон признал отчет и публично извинился за свои слова.

Режиссер, который вложил в этот проект миллионы собственных денег, не мог найти дистрибьютора для ленты. В конце концов, Newmarket Films согласилась на выпуск фильма в США. После дебюта в феврале 2004-го "Страсти Христовы" удивили многих, став большим кассовым хитом.

В то же время фильм критиковали за чрезмерную жестокость и кровавость, которые занимают большую часть ленты, посвященную избиению Иисуса перед распятием. Многие считал эти кадры лишними. Гибсон объяснил, что хотел, чтобы кадры шокировали, чтобы все увидели ужас жертвы, любви и прощения.