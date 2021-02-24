На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 432
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2322
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 477
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1467
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3780
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 918
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2547
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 585
Фото
Все фото
9
7
7
10
5
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Швейцарии
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Швейцарии
Месяц живем в кабине авто-украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Месяц живем в кабине авто-украинка об особенностях работы дальнобойщицей
&quot;Права надо получать повторно&quot; - Украинка о жизни во Франции
"Права надо получать повторно" - Украинка о жизни во Франции
Черепах кормят майонезом, чтобы спасти
Черепах кормят майонезом, чтобы спасти
В Дании напечатали украинские книги
В Дании напечатали украинские книги
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 432
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 648
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 288
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 747
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 08:00

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

  Комментировать
На экраны вышел фильм &quot;Страсти Христовы&quot;
Постер фильма "Страсти Христовы" / Wikipedia

25 февраля 2004-го в американский прокат вышел фильм Мела Гибсона "Страсти Христовы". Лента рассказывает о последних 44 часах жизни Иисуса из Назарета. В этот день была Пепельная среда - начало католического Великого поста.

Звезда блокбастеров, как то "Смертельное оружие" и "Храброе сердце", Гибсон зарабатывал более $ 20 млн за фильм, когда решил снять "Страсти Христовы". За эту ленту не получил денег. Основан фильм преимущественно на дневниках Анны Катарины Эммерих - святой XVIII века.

"Я имел глубокую потребность рассказать эту историю. Евангелия рассказывают, что было. Я хочу знать, что произошло на самом деле", - пояснил Гибсон идею фильма журналу Time.

Режиссер сам исследовал места в Италии и просил одного из ученых-иезуитов перевести сценарий с английского на арамейский - считается, что на этом языке говорил Иисус. А также на латынь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии выдали адаптированную под современную молодежь Библию

Первоначальное намерение Гибсона было в том, чтобы показать "Страсти Христовы" без субтитров в попытке преодолеть языковые барьеры с помощью визуального повествования. Диалоги были полностью на латыни, иврите и арамейском. В конце концов, фильм вышел с субтитрами.

За год до выхода ленты разгорелась полемика, не будет ли она антисемитской. Американский правозащитник Авраам Фоксман заявил, что фильм "может разжечь ненависть, фанатизм и антисемитизм". В частности, он боялся, что лента будет способствовать утверждению, что евреи виноваты в смерти Иисуса. Этот тезис лежал в основе насилия против евреев в Европе на протяжении всей истории. Со своей стороны Гибсон категорически отрицал обвинения в антисемитизме.

В июле 2006-го Гибсон был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. В отчете полиции, который попал в прессу, говорилось, что режиссер делал антисемитские замечания относительно полицейского, который его арестовал. Позже Гибсон признал отчет и публично извинился за свои слова.

Режиссер, который вложил в этот проект миллионы собственных денег, не мог найти дистрибьютора для ленты. В конце концов, Newmarket Films согласилась на выпуск фильма в США. После дебюта в феврале 2004-го "Страсти Христовы" удивили многих, став большим кассовым хитом.

В то же время фильм критиковали за чрезмерную жестокость и кровавость, которые занимают большую часть ленты, посвященную избиению Иисуса перед распятием. Многие считал эти кадры лишними. Гибсон объяснил, что хотел, чтобы кадры шокировали, чтобы все увидели ужас жертвы, любви и прощения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 23590
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 12474
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 8721
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7812
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 7614
Мир
Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны
Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны
 Просмотров: 162
Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман
Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман
 Просмотров: 396
Байден отменил еще один скандальный указ Трампа
Байден отменил еще один скандальный указ Трампа Просмотров: 450
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 5464
Еще одна страна заговорила о Covid-паспортах
Еще одна страна заговорила о Covid-паспортах Просмотров: 234
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 216
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть