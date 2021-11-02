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вторник, 02 ноября 2021 01:33

На Crew Dragon сломался туалет: астронавтам придется терпеть

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На Crew Dragon сломался туалет: астронавтам придется терпеть
На борту капсулы Crew Dragon сломался туалет. Фото: Фокус.

На борту капсулы Crew Dragon сломался туалет. Поэтому группе из четырех астронавтов придется терпеть в течение полета от Международной космической станции до Земли. Сколько времени это займет неизвестно.

Время будет зависеть от нескольких факторов, включая, как орбитальная динамика и погода влияют на обратный рейс. NASA будет работать над тем, чтобы на этом рейсе минимизировать время от отстыковки до приземления, сообщил CNN менеджер программы NASA Commercial Crew Стив Стич.

Проблемы с туалетом космического аппарата обнаружили в прошлом месяце: трубка, которая перекачивает мочу в резервуар для хранения, отклеилась, что привело к протеканию.

Теперь астронавтам – американцам Шейну Кимбро и Меган Макартур, французу Томасу Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии – придется "полагаться на нижнее белье", сказал Стич.

Ранее с МКС вернулись всего два таких космических корабля с людьми на борту — первое путешествие длилось 19 часов, а второе — шесть.

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В 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами. В рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около $1,5 млн, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.

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