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четверг, 08 июля 2021 16:44

На белорусском заводе вспыхнул пожар

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В Беларуси произошел пожар на территории "Минского автомобильного завода". Загорелся склад, где хранилось автомобильное масло.

Пожар вспыхнул 8 июля внутри склада с маслом. Из-за этого наблюдалось сильное задымление, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси.

Автор: realt.onliner.by
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Пожар ликвидирован белорусскими спасателями. Огонь охватил 100 кв. м.

Пострадавших и погибших нет.

Кипр обратился зза международной помощью для преодоления лесных пожаров. Пожар начался Аракасе и распространился на 40 км южными районами Лимассола и Ларнаки. Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги. Огонь также вызвал перебои с электроэнергией, которые деактивировали водяные насосы и усложнив тушение.

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Дата
08
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