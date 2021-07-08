На белорусском заводе вспыхнул пожар

В Беларуси произошел пожар на территории "Минского автомобильного завода". Загорелся склад, где хранилось автомобильное масло.

Пожар вспыхнул 8 июля внутри склада с маслом. Из-за этого наблюдалось сильное задымление, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молния наделала беды под Киевом

Пожар ликвидирован белорусскими спасателями. Огонь охватил 100 кв. м.

Пострадавших и погибших нет.

Кипр обратился зза международной помощью для преодоления лесных пожаров. Пожар начался Аракасе и распространился на 40 км южными районами Лимассола и Ларнаки. Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги. Огонь также вызвал перебои с электроэнергией, которые деактивировали водяные насосы и усложнив тушение.