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воскресенье, 04 июля 2021 13:32

Кипр охватил пожар. Есть погибшие

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Кипр обратился зза международной помощью для преодоления лесных пожаров.

Пожар начался Аракасе и распространился на 40 км южными районами Лимассола и Ларнаки. Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги. Огонь также вызвал перебои с электроэнергией, которые деактивировали водяные насосы и усложнив тушение, сообщает Cyprus Mail.

Автор: Cyprus Mail/Christos Theodorides
  Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги.
Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги.

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В катастрофе уже погибли четыре человека - рабочие фермы в районе Оду из Египта, в возрасте от 25 до 30 лет, отметил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис.

Автор: Cyprus Mail/Christos Theodorides
  Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги.
Повреждены десятки объектов недвижимости, несколько населенных пунктов эвакуировали и перекрыли дороги.

Автор: Cyprus Mail/Christos Theodorides
  В катастрофе уже погибли четыре человека - рабочие фермы в районе Оду.
В катастрофе уже погибли четыре человека - рабочие фермы в районе Оду.

Европейская комиссия объявила, что Кипр активировал механизм гражданской защиты ЕС. Спасатели мобилизовали авиационные средства противопожарной защиты RescEU, в Греции и Италии. Пожарные самолеты уже вылетели из Греции. Ожидают еще два из Италии и Израиля.

В результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями по всей территории Непала, погибли не менее 38 человек, в том числе семеро детей, еще более 50 - получили повреждений.

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Дата
04
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