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вторник, 01 декабря 2020 18:58

На банки города напала группа из 30 боевиков и около десятка авто

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На банки города напала группа из 30 боевиков и около десятка авто
Перестрелка. Кадр из видео / The Guardian

В Бразилии несколько десятков вооруженных боевиков напали на южный город Крисиума, чтобы ограбить его центральные банки.

Бандиты ночью осадили город, брали в заложники чиновников, подрывали сейфы банков, и за 2,5 ч. скрылись. Об этом пишет британская The Guardian.

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Колонна автомобилей Land Rover и BMW в ночь на вторник въехала в город. Бандиты были в масках, вооруженные. В частности, винтовками 50-го калибра, которые способны сбивать вертолеты. Начались перестрелки с полицией.

"Город в осаде. Это масштабное нападение, в котором участвуют хорошо обученные преступники. Прошу жителей оставаться в домах, не выходить на улицы. Будьте осторожны и спрячьтесь. Скажите родственникам и друзьям, чтобы никто не выходил. Позвольте полиции делать свою работу, - заявил мэр 220-тысячного города Клезио Сальвар.

После въезда в город преступники взяли в осаду центр Кирисиума, заблокировав все выезды. Шестерых муниципальных работников, которые красили пешеходные переходы, ненадолго взяли в заложники. Чтобы полиция не могла проехать, раскинули специальные средства с шипами.

Целями оказались местные банки. Бандиты входили внутрь и взрывчаткой срывали сейфы. Примерно через 2,5 ч. после начала нападения, бежали из города в колонне из примерно 10 авто.

После побега на улицах остались большие суммы денег. На одном из роликов в соцсетях видно, как местные собирают купюры. Четырех арестовали с $153 тыс.

Глава полиции в Крисиума Виктор Бьянко Круз заявил, что в нападении участвовали не менее 30 бандитов.

"Никогда не видели подобного. Столько стрельбы. Хорошо организованная банда с тяжелым вооружением", - заявил Круз.

Такие нападения становятся все более частыми в разных отдаленных частях Бразилии. Похожие атаки произошли недавно в городах Араракуара, Ботукату и Ориньюс. Обозреватели считают, что за нападениями стоит самая мощная организованная преступная группа в стране - "Первая столичная команда".

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