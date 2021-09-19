На Бали планируют пускать только богачей

 
Ексклюзивы
1/5
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 26694
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Просмотров: 1512
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 2547
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 180
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 21006
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1764
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4041
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 990
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Легендарный преемник "Ракеты" с пассажирами поплыл в Канев - фото
Просмотров: 3807
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
4
10
4
4
11
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Прогулки по вулкану, Земля в лесу: лучшие фото пятницы
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
Космические туристы SpaceX показали удивительные фото на фоне Земли
При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие
При строительстве обвалилась эстакада. Есть пострадавшие
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Видео
Все видео
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Выборы в России: Путина поймали на нарушениях
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
Страну накрыло мощное землетрясение: есть погибшие и раненые
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
В Белом доме не подтвердили предоставление Украине систем "Железный купол"
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2223
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 963
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 702
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1485
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 675
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 396
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
воскресенье, 19 сентября 2021 13:40

На Бали планируют пускать только богачей

  Комментировать
На Бали планируют пускать только богачей
В Индонезии за все время пандемии зафиксировали 4,19 млн Covid-инфицирований. Фото: pixabay.com

На Бали могут перестать пускать туристов с ограниченным бюджетом.

Официальные лица острова заявили, что будут стремиться уменьшить количество гостей, которые могут посетить Бали после снятия карантинных ограничений, пишет The Bali Sun.

"Мы стремимся к качественному туризму, поэтому не позволим всем въехать, как только официально введут план открытия для международных путешественников", - сказал министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

Пока неизвестно, как именно будут определять состоятельных туристов. Власти Индонезии планировали вновь открыть Бали для иностранных путешественников из стран с низким риском передачи Covid-19 в конце июля. В то же время новая волна заболеваемости коронавирусом помешала этим планам.

Бали много лет привлекает туристов с ограниченными финансовыми возможностями. Путешественники из Украины обычно попадают в категорию "бюджетных".

В Индонезии за все время пандемии зафиксировали 4,19 млн Covid-инфицирований и более 140 тыс. летальных случаев. Полностью привиты 16,3% населения страны, первую дозу получили 28,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще две страны изменили правила въезда для украинских туристов

9 сентября Польша разрешила въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма. Covid-вакцинированных украинцев освободили от обязательного прохождения карантина. Для въезжающих по ПЦР-тесту действует требование 10-дневной обсервации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Бали планируют пускать только богачей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

Стала иконой стиля: первая в мире супермодель празднует день рождения

Захватили украинскую столицу

Самое читаемое
&quot;Ради Бога, сядьте!&quot; - как знаменитый преемник &quot;Ракеты&quot; плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
10
 Просмотров: 26694
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 21438
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре &quot;Слово и голос&quot;
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
26
 Просмотров: 21015
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса &quot;Пульса&quot; - что публикуют звезды в сети
Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10242
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
Ахтем Сеитаблаев отгулял свадьбу дочери. Яркие фото
5
 2 Просмотров: 4932
Мир
Walmart и Mars - назвали самые богатые семьи мира
Walmart и Mars - назвали самые богатые семьи мира 1 Просмотров: 324
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 1 Просмотров: 603
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
4
 Просмотров: 405
Детей атакует новый респираторный вирус
Детей атакует новый респираторный вирус Просмотров: 1071
В отношениях с Вашингтоном у нас сложилась серьезный кризис - глаза МИД Франции
В отношениях с Вашингтоном у нас сложилась серьезный кризис - глаза МИД Франции Просмотров: 306
Больше всего комментируют
11
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
9
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский" - секретарь СНБО остановил журналиста
4
Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
3
Минобороны прекратило "боевые выплаты" воинам, которые защищают страну на Донбассе
3
Украина ввела санкции из-за выборов в Госдуму РФ и отравления Навального
Голосов: 72
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть