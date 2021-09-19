На Бали планируют пускать только богачей

В Индонезии за все время пандемии зафиксировали 4,19 млн Covid-инфицирований. Фото: pixabay.com

На Бали могут перестать пускать туристов с ограниченным бюджетом.

Официальные лица острова заявили, что будут стремиться уменьшить количество гостей, которые могут посетить Бали после снятия карантинных ограничений, пишет The Bali Sun.

"Мы стремимся к качественному туризму, поэтому не позволим всем въехать, как только официально введут план открытия для международных путешественников", - сказал министр-координатор по морским и инвестиционным вопросам Лухут Бинсар Панджайтан.

Пока неизвестно, как именно будут определять состоятельных туристов. Власти Индонезии планировали вновь открыть Бали для иностранных путешественников из стран с низким риском передачи Covid-19 в конце июля. В то же время новая волна заболеваемости коронавирусом помешала этим планам.

Бали много лет привлекает туристов с ограниченными финансовыми возможностями. Путешественники из Украины обычно попадают в категорию "бюджетных".

В Индонезии за все время пандемии зафиксировали 4,19 млн Covid-инфицирований и более 140 тыс. летальных случаев. Полностью привиты 16,3% населения страны, первую дозу получили 28,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще две страны изменили правила въезда для украинских туристов

9 сентября Польша разрешила въезд гражданам Украины, в том числе с целью туризма. Covid-вакцинированных украинцев освободили от обязательного прохождения карантина. Для въезжающих по ПЦР-тесту действует требование 10-дневной обсервации.