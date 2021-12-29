На Аляске рекордно потеплело

Американский остров Кадьяк на Аляске / Getty Images

Необычное зимнее потепление на Аляске привело к тому, что дневная температура поднялась там выше +15,5°C.

В эту пору года там обычно сильный холод и снегопад, но вместо этого в эти дни пошел проливной дождь. Об этом пишет The Guardian.

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Температура воздуха на острове достигла +19,4°C в воскресенье, 26 декабря. Это самый высокий показатель в декабре, когда-либо зарегистрированный на Аляске. Об этом сообщил ученый из центра оценки климата и политики Аляски Рик Томан.

По словам Томана, наиболее серьезными последствиями тепла стало огромное количество осадков, выпавших на внутренней части Аляски. Обычно декабрь - сухой.

Министерство транспорта Аляски предупредило, что дороги будут оставаться опасными еще долгое время из-за образовавшегося на них ледяного покрытия.

В Украину после кратковременного потепления возвращаются морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.