В Украину снова вернутся морозы

В Украину после кратковременного потепления возвращаются морозы.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Завтра, 26 декабря, на юге и востоке Украины будет облачно, днем будет идти снег и мокрый снег, местами будет гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем около 0°, прогнозируют синоптики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменение погоды в Европе обвалило цены на газ на 40%
"На остальной территории - переменная облачность; без осадков, только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных областях 4-9° мороза; днем 3-8° мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с", — говорится в прогнозе.
Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.
В феврале может быть весенняя погода.
Комментарии