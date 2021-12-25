В Украину снова вернутся морозы

В некоторых регионах ожидается -15°С. Фото: pixabay

В Украину после кратковременного потепления возвращаются морозы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Завтра, 26 декабря, на юге и востоке Украины будет облачно, днем будет идти снег и мокрый снег, местами будет гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем около 0°, прогнозируют синоптики.

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"На остальной территории - переменная облачность; без осадков, только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных областях 4-9° мороза; днем 3-8° мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с", — говорится в прогнозе.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.