МВФ отреагировал на назначение нового главы Нацбанка

МВФ за независимость НБУ. Фото: REUTERS

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман пожелал успеха новому председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченку. Лонгман также отметил важность сохранить независимость НБУ.

"В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового главы", - говорится в заявлении представителя МВФ.

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Ранее директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Владимира Зеленского сохранить независимость Национального банка Украины. Она подчеркнула, что это является условием действующей программы фонда с Украиной.

16 июля Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.