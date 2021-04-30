Мужчина устроил масштабный лесной пожар, чтобы скрыть убийство

Мужчина устроил масштабный пожар, чтобы скрыть убийство женщины. Фото: eadaily

В Калифорнии масштабные лесные пожары, прошедшие осенью прошлого года, устроили, чтобы скрыть убийство женщины.

Подробностями поделилось издание CNN.

В предполагаемом месте возникновения пожара нашли тело 32-летней Присцилы Кастро. В результате пожара погибли еще двое - 82-летний Дуглас Мэй и 64-летний Леон Боун.

По обвинению в убийстве женщины задержали жителя города Вакавиль Виктора Серритено.

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"По результатам тщательного расследования в течение восьми месяцев мы пришли к выводу, что Серритено нарочно устроил пожар в надежде скрыть следы преступления", - рассказал шериф.

Пожар начался 18 августа, а остатки тела Кастро нашли в сельской местности у озера Берриесса через месяц. Следователи предполагают, что 16 августа Кастро поехала на встречу с Серритено. После этого она пропала без вести.

По словам окружного прокурора округа Солано Кришни Абрамс, Серритено обвиняется в еще двух убийствах при особых обстоятельствах и в поджоге во время чрезвычайного положения.

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