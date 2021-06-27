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воскресенье, 27 июня 2021 15:51

Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
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В США мужчина на угнанном грузовике врезался в дом. После этого злоумышленник вышел из авто и выстрелил в двух прохожих.

Происшествие случилось в американском Уинтропе, штат Массачусетс. Полиция сообщила, что грузовик, который похитил злоумышленник, принадлежала водопроводно-канализационной компании. Об этом сообщает NBC Boston.

Когда злоумышленник вышел из авто, выстрелил в прохожих. Ранения мужчины и женщины обнаружили несовместимыми с жизнью.

В США мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу
Фото: nbcboston.com
В США мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу
В США мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу
В США мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу
В США мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу

Через некоторое время полицейские выяснили, что мужчина имел два экземпляра оружия.

Злоумышленник на грузовике еще столкнулся с легковушкой. В результате ДТП пострадали двое.

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CNN отмечает, что мужчину разыскали неподалеку от места происшествия. Его ранил полицейский. Злоумышленник умер в больнице.

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажир самолета рейса United Express, который выруливал на взлетную полосу, выпрыгнул из него после драки на борту. По имеющимся данным, в салоне самолета произошла ссора между двумя мужчинами, переросшая в драку. В это время один из участников конфликта открыл дверь самолета, активировав аварийный затвор, и выпрыгнул на рулежную дорожку.

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