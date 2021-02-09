Мужчина пытался убить начальника слюной Covid-больного

Унверди не заразился, поскольку так и не выпил чай со слюной. Фото: pixabay.com

В Турции работник автосалона за $70 купил у Covid-больного его слюну и подлил в чай начальника.

Владельцу салона Ибрагиму Унверди рассказали об этом другие сотрудники, пишет LADbible. Унверди не заразился, поскольку так и не выпил чай со слюной. Тогда работник начал угрожать боссу.

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"Не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову", - говорилось в одном из сообщений, что он прислал начальнику.

Владелец автосалона обратился в полицию и работника задержали. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.

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В Великобритании фаната "Джокера" признали виновным в 110 преступлениях и приговорили к 16 годам заключения. 31-летний Дэмиен Хаммонд имеет проблемы с психическим здоровьем и считает себя киноперсонажем-антагонистом. Он часто переодевался в костюм суперзлодея, наносил грим и совершал различные правонарушения, включая уголовные.