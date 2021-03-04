Мужчина берет палку и отгоняет 5-метрового крокодила / TikTok mattwrightau

В Австралии мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила, который стал ему на тропинке. Рептилия убежала в воду.

Мэтт Райт, который прогнал животное, работает с крокодилами более 25 лет и регулярно снимается в телешоу для National Geographic Outback Wrangler. Об этом пишет Daily Star.

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В видео, опубликованном в его аккаунте в TikTok, Райт останавливается на тропе, когда 5-метровый хищник блокирует дорогу. Мэтт идет босиком. Он машет кепкой, чтобы животное отошло. Рептилия остается неподвижной. Затем мужчина уверенно поворачивается спиной к хищнику, ища палку у куста. После чего возвращается к крокодилу и, размахивая палкой, кричит, чтобы тот убирался. Зверь возвращается и идет к воде.

Крокодил по кличке Отис является альфа-самцом лагуны. Он регулярно загорает возле водоема во время сезона дождей. Мэтт ранее снимал себя, когда велел другому крокодилу "сесть", потому что пытался расчищать бревна в реке. Он даже клал руки на морду крокодила и небрежно отталкивал на мелководье.