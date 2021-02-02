Мужчина оставил наследство селу

Село Ле Шамон в феврале 2016 года / CNN

Австрийский еврей, который умер в декабре, оставил наследство французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьон, чтобы поблагодарить жителей за то, что прятали его семью от нацистов во время Второй мировой войны. Сумма наследства не называется.

Эрих Швам - еврейский беженец, который прибыл в село с матерью и отцом в 1943 году. Он завещал сумму, которая, как считается, не менее нескольких сотен тысяч евро. Об этом пишет CNN.

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"Для нас большая честь. Будем использовать эти деньги согласно воле господина Швама", - заявил заместитель главы села Дениз Валлат.

В завещании от 9 ноября 2020-го Швам написал, что хотел поблагодарить жителей. Он попросил, чтобы деньги пошли на стипендии и школы в селе. Согласно пресс-релизу мэрии, часть наследства передадут в 3 фонда поддержки медицинских работников, детей с лейкемией и защиты животных.

Ле Шамбон и близлежащие села прятали еврейских беженцев, преимущественно детей, после 1940 года. Экспрезидент США Барак Обама упомянул его в выступлении на церемонии памяти жертв Холокоста в апреле 2009-го, а "Всемирный центр памяти жертв Холокоста Яд Вашем" в 1990 году присвоил коммуне звание "Праведника народов мира".

Отец Швама был врачом, а мать помогла основать библиотеку в лагере "Ривесальт" - одном из многих мест, созданных французским режимом Виши для перемещения евреев в тюрьмы. По данным "Еврейской виртуальной библиотеки", оттуда в лагерь смерти "Освенцим" были перевезены тысячи человек.

Фридель Рейтер, молодая швейцарская социальная работница, которая в то время добровольно помогала беженцам, записала информацию о семье, и, вероятно, помогла им переехать в Ле Шамбон, когда лагерь "Ривесальт" закрылся в 1942 году.

Когда Шваму было 12 лет, он попал под опеку "Красного Креста" Швейцарии, который специализировался на помощи детям во время войны. Также там работала его мать. Швам записался на курс фармацевтики в Лионском университете в 1950-м, который закончил в 1957 году.

Между тем немецкий суд в Гамбурге в июле прошлого года вынес приговор 93-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря. Мужчину признали виновным в соучастии в убийстве заключенных. Этот приговор может оказаться последним в деле Холокоста. Осужденного приговорили к 2 годам условно. Бруно Дею было 17 лет, когда он в августе 1944 года начал летнюю службу в концлагере.