Мужчина нашел на кладбище свою могилу

Британец 75-летний Алан Хаттель нашел на кладбище собственную могилу.

Надгробную плиту установили на кладбище Ньюмонтхил в городе Форфаре, где он проживает. В таком поступке подозревает свою бывшую жену, сообщает Metro.

Автор: Paul Reid Надгробный памятник со своим именем и бывшей жены британец нашел на кладбище

По словам Алана, именно она приобрела участок земли, чтобы быть похороненными вместе. На памятнике есть даже его и ее имена. Но мужчина говорит, что его никто об этом не предупредил и ни о чем не договаривался.

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"Я заподозрил что-то, когда 3-4 месяца назад мне перестали звонить, писать. Вообще. В моей социальной жизни стоял мертвый штиль. Теперь все стало ясно, но я жив. И вообще, хочу, чтобы меня сожгли после смерти", - говорит Хаттель.

Супруги развелись 26 лет назад, имеют двух взрослых детей.

"Мы не конфликтуем, в хороших отношениях. Но я совсем не понимаю, почему она так поступила", - говорит мужчина.

Автор: Paul Reid Надгробный памятник со своим именем и бывшей жены британец нашел на кладбище

В селе Колодистом Тальновского района Черкасской копатели могил выбросили человеческие останки из захоронения. Инцидент произошел в конце зимы, но известно о нем стало недавно.