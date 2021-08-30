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понедельник, 30 августа 2021 09:17

Мужчина 30 лет ставил на одну комбинацию в лотерее и стал миллионером

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Мужчина 30 лет ставил на одну комбинацию в лотерее и стал миллионером
Американец использовал комбинацию с 1991 года. Фото: pixabay.com

В США мужчина, который в течение 30 лет использовал для лотереи одну и ту же комбинацию, выиграл $18,4 млн.

61-летний игрок из округа Роскоммон в Мичигане угадал все шесть номеров разыгранных 31 июля, сообщили на сайте лотерейной компании.

"Когда я узнал набор цифр, то проверил билет по крайней мере 10 раз. Я был в шоке", - сказал он.

Американец использовал комбинацию 03-05-10-20-28-31 с 1991 года и только сейчас она принесла главный выигрыш. Он несколько раз думал о том, чтобы попробовать новую комбинацию, но постоянно решал продолжать использовать эту. Выигрыш победитель планирует разделить с семьей, а часть денег отдать в различные благотворительные организации.

Имя победителя не разглашают. Он мог забрать деньги сразу или получать частями в течение 30 лет по $614 тыс. Мужчина выбрал первый вариант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина выиграла $2 млн за вакцинацию

Женщина в США выиграла $1 млн после того, как опоздала на свой рейс. Она решила купить несколько лотерейных билетов в супермаркете аэропорта. Магазин получил бонус в размере $2 тыс. за продажу выигрышного билета. В начале июля в штате Колорадо мать четверых детей также выиграла $1 млн в лотерею для вакцинированных от коронавируса.

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Дата
30
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