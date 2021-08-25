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среда, 25 августа 2021 19:12

Женщина выиграла $2 млн за вакцинацию

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Женщина выиграла $2 млн за вакцинацию
Победительница в лотерее пожертвует часть денег на помощь людям с психическими проблемами / theoaklandpress

Женщина в США стала миллионером после участия в лотерее штата Мичиган, открытой для всех жителей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Кристин Дюваль из городка Блумфилд выиграла $2 млн в лотерее Shot to Win в понедельник, 23 августа. Об этом пишет The Independent.

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Комиссия штата, созданная в январе для просвещения общественности о вакцинах против Covid-19 и борьбы с нерешительностью в отношении вакцинации, объявила, что Дюваль получила главный приз. Женщина была вакцинирована в апреле.

Дюваль планирует использовать деньги на оплату обучения детей в колледже и ремонт дома. Она добавила, что планирует пожертвовать часть выигрыша на поддержку психического здоровья.

"Нам повезло, и мы хотим помочь тем, кто нуждается. Пандемия охватила всех и многим тяжело. Считаем, что необходимость в услугах, способствующих психическому здоровью, сейчас важна как никогда. Вот почему мы пожертвуем часть денег на это. Это очень близкое мне дело", - сказала она.

Розыгрыши в стиле лотереи организовала власть штата, чтобы побудить больше людей вакцинироваться. Фонд составлял почти $5 млн в виде денежных призов и стипендий.

Взрослые жители Мичигана, получившие хотя бы одну дозу вакцины, имели право участвовать в розыгрыше в течение июля и выиграли главные призы в размере $2 млн или $1 млн. Те, кто получил первую дозу, также участвовали в розыгрыше ежедневных розыгрышей $50 тыс. Привитые дети 12-17 лет могли выиграть четырехлетнюю стипендию для колледжа стоимостью $55 тыс. каждая. Конечная цель лотереи заключалась в том, чтобы достичь вакцинации в штате на уровне 70% жителей.

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил о дополнительных ограничениях для людей, не вакцинированных против Covid-19. Министр подчеркнул, что более 90% больных на коронавирус в отделениях интенсивной терапии не вакцинированы.

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