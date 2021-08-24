Рестораны и бары только для привитых

Священник несет крест во время демонстрации. Сотни людей вышли на митинг против обязательной вакцинации в грецких Салониках, 28 июля 2021 года / Getty Images

Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас объявил о дополнительных ограничениях для людей, не вакцинированных против COVID-19. Министр подчеркнул, что более 90% больных на коронавирус в отделениях интенсивной терапии не вакцинированы.

Кикилиас также объявил, что медицинские работники и работники домов престарелых, которые отказываются делать прививки, не могут рассчитывать на какой-либо переходный период, когда речь идет о ранее объявленном приостановлении их обязанностей с 1 сентября, до тех пор, пока не будут вакцинированы. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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С 13 сентября по 31 марта, по заявлению министра здравоохранения, все сотрудники частного и государственного секторов, не имеющие Сovid-сертификата, что они вакцинированы или выздоровели, должны будут проходить экспресс-тест на COVID-19 раз в неделю.

Два теста в неделю потребуются для сотрудников вузов, сферы туризма, ресторанов, кафе, баров, а также для работающих на телевидении, в театре и в музыкальных постановках.

Кроме того, бары, рестораны, кафе, клубы и развлекательные заведения, которые принимают посетителей в помещении, будут доступны только для людей, прошедших вакцинацию.

Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан. Так будут бороться с распространением коронавируса. В частности с 6 сентября непривитым без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры