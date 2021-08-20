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Не вакцинированным запретят посещать концерты и кинотеатры

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Не вакцинированным запретят посещать концерты и кинотеатры
Турция ввела жесткие ограничения для непривитых. Фото: pixabay.com

Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан. Таким образом будут бороться с распространением коронавируса.

В частности с 6 сентября непривитым без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры, пишет Anadolu.

Также в Турции вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородных автобусов.

Кроме этого, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на Covid-19. Учителя и работники школ должны будут сдавать ПЦР-тесты как минимум дважды в неделю.

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По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вакцинация в Турции не является обязательной и не будет такой, однако он призвал всех граждан делать прививки от коронавируса.

В Украине людям за прививки предлагают бесплатно смотреть неделю фильмы и сериалы на MEGOGO. Если человек вакцинировался хотя бы одной дозой, то медиасервис дарит семь дней подписки "Кино +".

Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно найти в центре или пункте вакцинации промокод от MEGOGO. Зарегистрироваться или войти в свой профиль на медиасервисе MEGOGO и ввести промокод.

После окончания бесплатного периода ваша подписка автоматически отменяется. Промокод можно активировать до конца 2021 года.

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