Не вакцинированным запретят посещать концерты и кинотеатры

Турция ввела жесткие ограничения для непривитых. Фото: pixabay.com

Турция вводит новые ограничения для невакцинированных граждан. Таким образом будут бороться с распространением коронавируса.

В частности с 6 сентября непривитым без негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать массовые мероприятия, включая концерты, театры и кинотеатры, пишет Anadolu.

Также в Турции вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородных автобусов.

Кроме этого, непривитым студентам и сотрудникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на Covid-19. Учителя и работники школ должны будут сдавать ПЦР-тесты как минимум дважды в неделю.

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По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вакцинация в Турции не является обязательной и не будет такой, однако он призвал всех граждан делать прививки от коронавируса.

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