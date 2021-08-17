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вторник, 17 августа 2021 18:48

Бесплатное кино за прививку: как украинцев поощряют к вакцинации

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Бесплатное кино за прививку: как украинцев поощряют к вакцинации
Чтобы воспользоваться предложением надо найти промокод MEGOGO в центрах вакцинации. Фото: pixabay.com

В Украине людям за прививки предлагают бесплатно смотреть неделю фильмы и сериалы на MEGOGO.

Если человек вакцинировался хотя бы одной дозой, то медиасервис дарит семь дней подписки "Кино +", сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

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Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно найти в центре или пункте вакцинации промокод от MEGOGO. Зарегистрироваться или войти в свой профиль на медиасервисе MEGOGO и ввести промокод.

После окончания бесплатного периода ваша подписка автоматически отменяется. Промокод можно активировать до конца 2021 года.

"Вот и вся правда о МЗ", "Вы еще по бутылке водки предложите", "Вы лучше заплатите вакцинированным людям", - реагируют пользователи соцсетей на предложение Минздрава.

С 18 августа украинцы смогут получить еще одну награду за прививку. За вакцинацию от коронавируса люди получат бесплатные билеты на праздничный концерт, который состоится на НСК Олимпийском.

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