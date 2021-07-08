Лотерея для вакцинированных от Covid-19: многодетная мать стала миллионершей

В лотерею для вакцинированных выиграла многодетная мать. Фото: Reuters

В штате Колорадо, США, мать четверых детей Хайди Расселл выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Мать сообщила, что выигрыш потратит на детей. Также дочь обрадовалась, что ее "обучение в колледже можно считать оплаченным".

В лотерее принимали участие те, кто вакцинировался от Covid-19 хотя бы одной дозой препарата. Также власти штата разыграли пять грантов среди подростков на обучение в колледже. Победителям оплатят обучение, проживание, питание и учебники.

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Однако лотерея не способствовала увеличению количества желающих вакцинироваться.

В США объявили победителей первого розыгрыша лотереи среди Covid-вакцинированных. В штате Огайо $1 млн выиграла Еббигейл Бугенске.