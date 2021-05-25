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вторник, 25 мая 2021 20:58

Среди вакцинированных будут разыгрывать деньги и авто

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Среди вакцинированных будут разыгрывать деньги и авто
С помощью лотереи планируют ускорить кампанию вакцинации. Фото: Reuters

В Польше среди вакцинированных лиц будут разыгрывать деньги и автомобили.

Лотерею запускают для увеличения темпов иммунизации населения, сообщает TVN24.

Получив вакцину, поляки автоматически становятся участниками лотереи.

Каждый двухтысячный вакцинирован получит гарантированный приз - 500 злотых ($140).

Также в стране каждую неделю разыгрывать 50 тысяч злотых ($14 тыс.), и различные материальные призы, такие как электрические скутеры, горючее или страховые ваучеры.

Ежемесячно разыгрывать два приза в размере 100 тысяч злотых ($28 тыс.) и автомобиль.

Люди, которые уже сделали прививки также смогут принять участие в лотерее.

Коммуне с высоким показателем вакцинации в Польше дополнительно предоставят два миллиона злотых.

Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации населения в Токио и Осаке от коронавируса. Программу решили запустить на фоне серьезного обострения ситуации с пандемией в мегаполисах.

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