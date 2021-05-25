Среди вакцинированных будут разыгрывать деньги и авто

В Польше среди вакцинированных лиц будут разыгрывать деньги и автомобили.
Лотерею запускают для увеличения темпов иммунизации населения, сообщает TVN24.
Получив вакцину, поляки автоматически становятся участниками лотереи.
Каждый двухтысячный вакцинирован получит гарантированный приз - 500 злотых ($140).
Также в стране каждую неделю разыгрывать 50 тысяч злотых ($14 тыс.), и различные материальные призы, такие как электрические скутеры, горючее или страховые ваучеры.
Ежемесячно разыгрывать два приза в размере 100 тысяч злотых ($28 тыс.) и автомобиль.
Люди, которые уже сделали прививки также смогут принять участие в лотерее.
Коммуне с высоким показателем вакцинации в Польше дополнительно предоставят два миллиона злотых.
Япония запустила программу ускоренной массовой вакцинации населения в Токио и Осаке от коронавируса. Программу решили запустить на фоне серьезного обострения ситуации с пандемией в мегаполисах.
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