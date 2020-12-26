Мутировавший коронавирус добрался до еще одной страны

Новый штамм коронавируса обнаружили в Швеции.
Его обнаружили у путешественника из Великобритании, сообщает Reuters.
Турист находится в изоляции. Пока не обнаружили новых случаев заболевания.
Региональный врач по инфекционному контролю Сигне Макитало сообщил, что иностранец находится в Сормланди, к югу от Стокгольма.
"Человек, у которого был положительный результат теста на вирус, приехала в Сормланд из Великобритании на Рождество", - сказал он.
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Швеция ограничила поездки в начале месяца для пассажиров из Британии.
Новый штамм коронавируса, который проявляют в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи пока не имеют систем, чтобы распознать его. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.
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