Мутировавший коронавирус добрался до еще одной страны

Новый штамм обнаружили в Швеции. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили в Швеции.

Его обнаружили у путешественника из Великобритании, сообщает Reuters.

Турист находится в изоляции. Пока не обнаружили новых случаев заболевания.

Региональный врач по инфекционному контролю Сигне Макитало сообщил, что иностранец находится в Сормланди, к югу от Стокгольма.

"Человек, у которого был положительный результат теста на вирус, приехала в Сормланд из Великобритании на Рождество", - сказал он.

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Швеция ограничила поездки в начале месяца для пассажиров из Британии.

Новый штамм коронавируса, который проявляют в Европе, уже есть в Украине. Впрочем, украинские эпидемиологи пока не имеют систем, чтобы распознать его. Об этом рассказал врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров.