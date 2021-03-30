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вторник, 30 марта 2021 08:49

"Мусорная забастовка": во время протестов убили более 500 демонстрантов

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&quot;Мусорная забастовка&quot;: во время протестов убили более 500 демонстрантов
Во время протестов в Мьянме уже погибли более 500 человек. Фото: Reuters

В Мьянме продолжаются массовые акции протеста. С начала захвата власти военными погибли по меньшей мере 500 демонстрантов.

Протестующие во вторник активизировали новую кампанию гражданского неповиновения, передает Reuters. Жители выбрасывали мусор на ключевых перекрестках дорог.

"Мусорная забастовка — это забастовка против хунты", - написано на плакатах в соцсетях.

Протестующие в Мьянме в течение ночи проводили бдения при свечах после того, как 29 марта убили 14 мирных жителей. Силовики начали использовать против людей гораздо более тяжелое оружие, чем обычно.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот.

Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

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Дата
30
марта

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