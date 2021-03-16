Во время протестов погибли 138 демонстрантов

После протестов на выходных власти Мьянмы ввели военное положение во 2 районах столицы. Фото: Reuters

В Мьянме от начала захвата власти военными во время протестов погибли по меньшей мере 138 демонстрантов.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Associated Press.

После протестов на выходных власти Мьянмы ввели военное положение в 2 районах столицы - Хлангтхайе и Швепйита.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия силовиков, призвав международное сообщество "объединиться в солидарности с народом Мьянмы и его демократическими устремлениями".

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме — стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактическую лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот. Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций в воскресенье погибли 38 человек, днем ранее, в субботу, погибли 18 человек. Среди них женщины и дети.