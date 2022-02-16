Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей

 
Ексклюзивы
1/5
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Просмотров: 801
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
"Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"
Просмотров: 2385
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
Просмотров: 3303
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 387
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
В войне с Россией формируется украинская идентичность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 873
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Избегайте разговоров с "вестниками апокалипсиса". Психолог о преодолении тревожности от новостей о РФ
Просмотров: 918
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Путин требует "гарантий безопасности", которые подорвут суверенитет государств Восточной и Центральной Европы - что пишет мировая пресса
Просмотров: 1215
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
4 Просмотров: 7038
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
"Не впускайте их назад" - сети гудят об Ахметове и Пинчуке, которые сбежали из Украины
Просмотров: 12492
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Студенты массово протестуют под ОП: требуют отставки Шкарлета - фото, видео
Просмотров: 1377
Фото
Все фото
4
4
8
6
9
Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад
Из-под воды появился испанский поселок-призрак, затонувший 30 лет тому назад
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Дипломаты, школьники и патриарх Варфоломей помолились за мир в Украине
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали &quot;Конвой свободы&quot;
Слезоточивый газ и штрафы: во Франции разогнали "Конвой свободы"
Видео
Все видео
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Неуправляемая Tesla врезалась в полицейское авто: видео
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Змея заползла в самолет и сорвала рейс
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Считал болезнь приговором: мужчина установил рекорд по продолжительности Covid-19
Зафиксировали волну-убийцу, появляющуюся раз в 1300 лет
Зафиксировали волну-убийцу, появляющуюся раз в 1300 лет
Интервью
1/5
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 1629
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 4401
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3 Просмотров: 4149
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1845
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3258
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 927
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
среда, 16 февраля 2022 12:48

Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей
4

  Комментировать

В Бразилии возле Рио-де-Жанейро начались оползни и наводнения после мощных проливных дождей.

Погибли по меньшей мере 23 человека, сообщает Stern. Число жертв может возрасти.

"Рио-де-Жанейро затопило в нескольких местах. Поток воды был такой силы, что сметал все на своем пути. Даже легковые автомобили. В течение трех часов в пострадавшем районе выпало более 25 сантиметров осадков. Это столько же, сколько за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оползень унес жизни 14 человек, десятки получили травмы

Сильные дожди привели к значительному количеству инцидентов и жертв, а улицы превратились в реки.

Спасательные и восстановительные работы продолжаются, говорится в заявлении мэрии.

В Южной Африке в результате наводнения, спровоцированного тропическим штормом Ana, погибли по меньшей мере 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона

Самое читаемое
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
Вражеские войска на границе: назвали вероятную дату встречи Украины и России
 Просмотров: 15121
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 11340
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины
Железняк, Кива, Королевская - СМИ назвали нардепов, удравших из Украины 1 Просмотров: 11106
&quot;Ковидную тысячу&quot; можно будет получить наличными: подробности
"Ковидную тысячу" можно будет получить наличными: подробности Просмотров: 10791
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации
Отпала необходимость: в ЕС сделали заявление об обязательной вакцинации Просмотров: 10404
Мир
Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения Украины
Министры иностранных дел стран G7 соберутся для обсуждения Украины
В Госдепе США сказали, для чего Путин может держать войска возле Украины
В Госдепе США сказали, для чего Путин может держать войска возле Украины Просмотров: 576
Евросоюз справится с перекрытием поставок российского газа - Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз справится с перекрытием поставок российского газа - Урсула фон дер Ляйен Просмотров: 171
Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании ЛДНР
Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании ЛДНР Просмотров: 1377
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
5
"Иначе выводы будут серьезные" - Зеленский дал Ахметову и Пинчуку сутки на возвращение
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
3
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
3
Офис президента обстреляли из рогатки
2
"Если какой-то Гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский
Голосов: 72
Голосование Кого считаете самой милой парой украинского шоу-бизнеса?
  • Надя Дорофеева и Владимир Дантес
  • Настя Каменских и Потап
  • Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
  • Владимир и Кристина Остапчуки
  • Дмитрий Монатик и Ирина Демичева
  • Ольга Сумская и Виталий Борисюк
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть