Мощное наводнение накрыло Рио-де-Жанейро: погибли десятки людей

В Бразилии возле Рио-де-Жанейро начались оползни и наводнения после мощных проливных дождей.

Погибли по меньшей мере 23 человека, сообщает Stern. Число жертв может возрасти.

"Рио-де-Жанейро затопило в нескольких местах. Поток воды был такой силы, что сметал все на своем пути. Даже легковые автомобили. В течение трех часов в пострадавшем районе выпало более 25 сантиметров осадков. Это столько же, сколько за предыдущий месяц", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

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Сильные дожди привели к значительному количеству инцидентов и жертв, а улицы превратились в реки.

Спасательные и восстановительные работы продолжаются, говорится в заявлении мэрии.

В Южной Африке в результате наводнения, спровоцированного тропическим штормом Ana, погибли по меньшей мере 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма.