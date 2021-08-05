Молния убила 17 людей - шокирующие подробности

В Бангладеш с июня по сентябрь длится сезон дождей. Фото: pixabay.com

В Бангладеш сильная гроза накрыла свадебную церемонию, в результате чего несколько молний попали в гостей.

17 человек погибли, пишет The Guardian. Еще 14, в том числе жених, пострадали.

"Инцидент произошел 4 августа в городке Шибгандж, что на западе страны. Молодой в компании группы лиц как раз направлялся к дому невесты, когда началась гроза. Несмотря на попытки укрыться от непогоды, в людей попало несколько молний", - говорится в сообщении.

В Бангладеш с июня по сентябрь длится сезон дождей. Жертвами молний ежегодно становятся более 200 жителей страны. В основном это фермеры, которые погибают во время работы на полях.

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На частоту ударов молнии влияют глобальное потепление и загрязнение воздуха. 12 июля на севере Индии в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, среди них семеро детей. Инциденты произошли во время аномальных ливней.