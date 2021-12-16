Многолетний "слепой" был арестован после вождения скутера

"Слепого" видели, как успешно водил скутер. Иллюстративные фото / Getty Images

Итальянца, который много лет получал государственную помощь из-за слепоты, арестовали в среду, 15 декабря, по подозрению в мошенничестве. Это произошло после того, как его видели за рулем скутера.

Местные СМИ сообщают, что мужчина из Палермо на Сицилии получил более 170 тыс. евро помощи с 2008 года, когда доказал, что он "полностью слеп" из-за врожденных пороков зрения. Об этом сообщает France24.

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Итальянская финансовая полиция начала рассмотрение дела о мошенничестве после того, как мужчина продлил водительские права в 2018 году, несмотря на свое заявление о слепоте.

Во время проверок удалось доказать, что он ездил за рулем, набирал номер на телефоне, рассматривал витрины магазинов, гулял без хлопот по торговому центру и учил дочь ездить на велосипеде.

40-летнего мужчину также видели, как ездил на скутере без страховки. Мошенника прозвали "Берлускони" в честь бывшего премьера, у которого была долгая история проблем с законом.

Мужчина еще раньше был известен властям, получив в прошлом году в первой инстанции почти 15 лет тюрьмы за участие в группе, которая устраивала фальшивые дорожно-транспортные происшествия для получения страховых выплат.

Бывший премьер Италии и "друг Путина" Сильвио Берлускони, 85 лет, выдвинул свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты страны.