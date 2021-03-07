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воскресенье, 07 марта 2021 16:16

Мир предупредили об амбициях России и Китая

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Мир предупредили об амбициях России и Китая
Немецкое Минобороны рассказало об амбициях России и КНР. Фото: Reuters

Министерство обороны Германии предупредило о властных амбициях России и Китая.

Кремль добивается дестабилизации и ослабления НАТО, говорится во внутреннем документе министерства, сообщает газета Welt am Sonntag.

Россия занимается разработкой высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности. Их трудно перехватывать. Москва много инвестирует в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности. Вкладывают деньги в обновление своего потенциала ядерного оружия. РФ сейчас имеет около 6375 ядерных боеголовок.

В распоряжении Кремля сейчас находятся 840 тис. подготовленных солдат, которых можно быстро передислоцировать в другие места. Российская армия может достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.

"Вместе с тем слабыми сторонами армии РФ являются ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является политическим инструментом воздействия и власти", - отмечается в документе.

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Китай все больше опережает РФ в вопросе глобального влияния. Это касается продажи оружия и военного сотрудничества.

Армия КНР состоит из более 2 млн солдат, около 6850 боевых танков и 1,6 тыс. истребителей. Китай имеет крупнейший в мире ракетный потенциал. У него есть сверхзвуковые ракеты с радиусом действия до 2,5 тыс. км. Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является крупнейшим мировым экспортером боевых беспилотников.

На Станично-Луганском и Счастьенском направлениях передислоцируют наемников 2-го армейского корпуса боевиков. Дата проведения возможных провокаций запланирована накануне заседания ТКГ, сообщает Gazeta.ua Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".

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