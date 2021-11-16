Минюст Грузии озвучил странную причину отказа Денисовой в посещении Саакашвили

Денисову не пустили к Саакашвили, поскольку законодательство Грузии "не предусматривает этого". Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не сможет встретиться с заключенным экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, поскольку законодательство страны "не предусматривает этого".

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, пишет "Эхо Кавказа".

"Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена. Нет такой необходимости, мы не имеем такого обязательства", – сказал Брегадзе на брифинге.

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По его словам, когда заключенный находится в лечебном заведении, ведомство "должно заботиться о состоянии его здоровья".

Ранее он также заявил, что для превенции распространения коронавируса в тюремную больницу №18 на территории глданской тюрьмы пускают только лиц, имеющих на это право в соответствии с грузинским законодательством. Среди них – депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи.

Людмила Денисова пыталась попасть к Михеилу Саакашвили утром 16 ноября. Ее не пустили. Омбудсмен постарается встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения для обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).