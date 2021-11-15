Саакашвили начал блевать кровью – Денисова

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Фото: aa.com.tr/

У экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили началась кровавая рвота.

"Только что появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михеила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота.

Однако уже второй день у консилиума нет доступа к Михеилу для проведения соответствующих процедур", сообщила украинская омбудмен Людмила Денисова в Телеграм.

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Денисова 16 ноября планирует лично посетить и проверить состояние здоровья Саакашвили.

Однако на данный момент она ни разрешения, ни отказа на это не получила.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. 11 ноября его адвокат Ника Гварамия сообщил, что Саакашвили прекратил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе. 8 ноября задержанного без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).