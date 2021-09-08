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Миллиардер хочет построить мегаполис в пустыне за $400 млрд

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Миллиардер хочет построить мегаполис в пустыне за $400 млрд
Макет города будущего в США / Bjarke Ingels Group

Американский миллиардер Марк Лор планирует построить новый город с населением 5 млн человек. Для его проектирования назначил всемирно известного архитектора.

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Бывший руководитель сети супермаркетов Walmart обнародовал планы строительства города Телоса - мегаполиса, который он надеется построить с нуля в американской пустыне. Об этом пишет CNN.

Амбициозный проект на 607 км кв. обещает экологически чистую архитектуру, устойчивое производство энергии и независимую от засухи систему водоснабжения. Городской дизайн должен позволить жителям достаться к рабочим местам, школам и удобствам в пределах 15 мин. езды от дома. Планировщики еще ищут место для города в штатах Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас и регион Аппалачи.

Архитектурная фирма Bjarke Ingels Group уже показала макеты будущего города. Там запретят автомобили на ископаемом топливе, будут ездить автономные транспортные средства, оснащенные солнечными аккумуляторами. Также фирма показала небоскреб Equitism Tower, который станет "маяком города". В здании будет хранилище воды, фермы и крыша из солнечных батарей.

Первая фаза строительства, при которой разместят 50 тыс. жителей, будет стоить около $25 млрд. Весь проект превысит $400 млрд. Город должен достичь целевой численности населения в 5 млн человек в течение 40 лет. По словам организаторов, финансирование будет поступать из разных источников, включая частных инвесторов, филантропов, федеральные и государственные гранты, а также субсидии на экономическое развитие. Планировщики надеются также обратиться к государственным чиновникам с целью приветствовать первых жителей к 2030 году.

Компания ABIBOO Studios обнародовала архитектурный проект пяти городов, которые в будущем построят на Марсе. В частности, построят столицу Красной планеты - Нюва. Каждый город будет вмещать по крайней мере 200-250 тыс. человек.

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