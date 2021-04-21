Города на Марсе: показали архитектурный проект

Фото: ABIBOO Studios

Компания ABIBOO Studios обнародовала архитектурный проект пяти городов, которые в будущем построят на Марсе. В частности, построят столицу Красной планеты – Нюва.

Каждый город будет вмещать по крайней мере 200-250 тыс. человек, сообщает сайт разработчика.

Все территории будут иметь свои преимущества. Например, город Абалос, который построят на Северном полюсе, получит свободный доступ ко льду. В это же время, город Маринеры построят рядом с широким каньоном Солнечной системы.

Все города на планете будут иметь жилые районы, офисные помещения и искусственные парки. Здания будут отличаться от тех, которые мы можем увидеть на Земле. В частности, марсианские аналоги будут защищать население от радиации и возможных метеоритов, в то время, как земные взрывались бы от давления.

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"Солнечное и гамма-излучения на Марсе заставили нас строить пространства, которые не поддаются непосредственному небу", - отметил автор проекта.

Столица Нюва будет иметь вертикальный вид города в середине скалы. В ней проложат туннели и установят модули с жилым и рабочим средами. У них будет трубчатая форма диаметром 10 м и длиной 60 м. Все они будут связаны между собой трехмерной сетью тоннелей.

Модули соединят скоростными лифтами. Все перевозки в пределах города будут осуществлять в помещениях под давлением на электромобилях. А междугороднее сообщение будет происходить на автобусах или поездах, движущихся по твердым дорогам.

Кроме этого, на планете создадут больницы, школы, университеты, спортивные и культурные учреждения, а также торговые площади и железнодорожные станции.

Вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Он прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance. В NASA называют этот момент историческим, ведь впервые судно осуществило контролируемый, управляемый полет за пределами Земли.