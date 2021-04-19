Вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе фото: businessinsider.com

Вертолет Ingenuity совершил первый полет на Марсе. Он прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance.

В NASA называют этот момент историческим, ведь впервые судно осуществило контролируемый, управляемый полет за пределами Земли, сообщает NASA в Twitter.

"Ingenuity совершил свой первый полет - это первый полет воздушного судна с двигателем на другой планете!" - говорится в посте.

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Ingenuity оборудован HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета - до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.

Команда уже получает видеоданные после полета.

Компания SpaceХ получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году. В конкурсе на получение контракта также участвовали Dynetics, Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.