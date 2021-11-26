Мигранты травмировали польских военных

Мигранты бросали в силовиков камни. Фото: Lubuska Policja

Польский пограничник и военный пострадали на границе и в центре для беженцев.

Во время пресс-конференции об этом сообщила представитель пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Укрінформ.

Вчера в 22:00 около 200 мигрантов попытались проникнуть на территорию Польши. Один польский военный получил травму головы. В него бросили камень. Военному оказали медицинскую помощь.

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Во время бунта мигрантов в центре для беженцев на Западе Польши полицейский травмировал руку.

Мигранты устроили бунт в закрытом центре для беженцев в Венджине на Западе Польши. Агрессивно настроенные мигранты пытались проломить заграждения и выйти за его пределы. В центре находятся 600 человек. Большинство из них прибыли из Ирака.