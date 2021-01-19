"Мэры" коза и собака собирают деньги на общественные нужды

Центральная улица города Фэйр-Гевен / Wikipedia

В США козу и собаку выбрали символическими мерами города, чтобы собрать благотворительные деньги на ремонт общественной площадки.

Идея о проведении выборов мэра среди домашних животных, чтобы собрать деньги на ремонт и привлечь местных детей к общественной активности, пришла несколько лет назад властям города. Об этом пишет The Times of India.

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2018-го жители Фэйр-Гевен выбрали козла по кличке Линкольн почетным мэром. Акция помогла собрать около $10 тыс. 2020 года нынешний "мэр", пес породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Мерфи, собрал $20 тыс.

Владелица Мерфи Линда Баркер сказала, что, когда ее уговорили привлечь Мерфи к благотворительности, то она подумала, что будет легко собрать деньги с помощью футболок. Затем разразилась пандемия коронавируса. Поэтому перешла на маски, которых сшила почти 1 тыс. штук, а потом продавала. Также выручила средства за сувениры с собакой ко Дню святого Валентина.