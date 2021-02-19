Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19

Канцлер Германии Ангела Меркель забыла надеть маску после выступления в Бундестаге о борьбе страны с пандемией Covid-19.
Меркель эмоционально отреагировала, когда осознала, что не забрала свой респиратор с трибуны. Она подскочила с места и побежала, чтобы забрать повязку. Момент попал в трансляцию заседания, которое вели различные немецкие СМИ, в частности ZDF.
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Журналисты указали, что курьез произошел после "вдохновленной 22-минутной речи", в которой канцлер рассказала об успехах по противодействию коронавирусу, а также призвала к оптимизму, несмотря на жесткий карантин.
"Мы должны быть настойчивыми. Мы должны быть терпеливыми ... В конце концов, мы сможем сделать это вместе, победить пандемию и привести нашу страну к лучшему будущему", - сказала она в конце речи.
В Германии до 7 марта продолжили локдаун.
Основные введенные ранее ограничения для сдерживания распространения коронавируса останутся в силе, но есть некоторые послабления.
Так, сохранится ограничение на частные контакты и обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.
От необязательных частных поездок и визитов власти также рекомендуют воздержаться.
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