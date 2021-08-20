Меркель сегодня встретится с Путиным: о чем будут говорить

Меркель сегодня прибудет в Москву к Путину. Фото: Reuters

Сегодня, 20 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет ее последний официальный визит в Россию перед окончанием политической карьеры.

Политики обсудят двусторонние отношения, пандемию и международные вопросы, в частности ситуацию в Афганистане и выполнения Минских договоренностей. Среди ожидаемых тем и завершение строительства "Северного потока-2", передает "Радио Совобода".

Кроме того, Меркель неоднократно призывала к освобождению российского оппозиционного политика Алексея Навального, поэтому, вероятно, тоже поднимет этот вопрос.

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22 августа, после визита в Россию, Меркель отправится в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель может привезти в Киев определенные гарантии энергетической безопасности. Зеленский надеется, что Меркель и Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС