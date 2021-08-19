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четверг, 19 августа 2021 20:45

Зеленский сказал, что ожидает от Меркель

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Зеленский сказал, что ожидает от Меркель
Зеленский ожидает, что Меркель привезет гарантии экономической безопасности. Фото: Reuters

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель может привезти в Киев определенные гарантии энергетической безопасности.

Президент Владимир Зеленский сказал об этом в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета", передает Офис президента.

"Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС", - отметил президент.

Он сказал, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматическими соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

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"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - подчеркнул президент.

Опубликована программа официального визита Ангелы Меркель в Украину. На встрече с Владимиром Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пресс-релизы появились на официальном сайте немецкого правительства.

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