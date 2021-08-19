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четверг, 19 августа 2021 00:33

Получит награду, обсудит Минские соглашения и экономическое сотрудничество: обнародовали программу визита Меркель в Киев

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Получит награду, обсудит Минские соглашения и экономическое сотрудничество: обнародовали программу визита Меркель в Киев
Обнародовали программу визита Меркель в Киев. Фото: Reuters

Опубликована программа официального визита Ангелы Меркель в Украину.

На встрече с Владимиром Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Пресс-релиз появился на официальном сайте немецкого правительства.

Официальный визит начнется с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. После этого состоится встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель, на которой канцлер Германии получит государственную награду Украины — "Орден Свободы".

Владимир Зеленский обсудит с Ангелой Меркель вопросы двусторонних отношений и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на Востоке.

"После обсуждения планируется совместная пресс-конференция. Наконец, канцлер Меркель встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем в правительственном дворце в Киеве", — подытожили на сайте парламента ФРГ.

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Ангела Меркель приедет в Украину накануне Дня Независимости. Официальный визит канцлера Германии в Киев запланирован на 22 августа.

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