Мэр Нью-Йорка потроллил представителя России в ООН

Блазио саркастически заметил, что россияне "давно обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США". Фото: Reuters

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио посмеялся 16 сентября над возмущением постоянного представителя России в ООН Василия Небензя относительно требования предъявить подтверждение вакцинации на входе в штаб-квартиру ООН.

Блазио также предложил Небензе бесплатно сделать прививку в Нью-Йорке, ведь российскую вакцину не признают в США, сообщает "Укринформ".

"Если российский посол против вакцинации, то я однозначно за нее. А ежели их вакцина недостаточно хороша, то надо пойти и получить другую", - говорится в сообщении.

В то же время Блазио саркастически заметил, что россияне "давно обесценили себя, пытаясь сорвать выборы в США".

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15 сентября Небензя направил письмо на имя новоизбранного председателя Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида, где в оскорбительной форме обвинил его в превышении полномочий. Россиянин потребовал проведения срочного заседания Генассамблеи. 14 сентября Шахид направил всем представительствам разъяснения, сообщив, что получил два письма от мэрии Нью-Йорка. В одном из них городские власти сообщают о правилах допуска в помещения ООН, которые требуют подтверждения вакцинации против коронавируса. Во втором письме мэрия отмечает, что выделит ресурсы для вакцинации и тестирования участников сессии.