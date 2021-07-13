Зеленский потроллил Путина

На статью Путина сейчас нет свободного времени, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский частично прочитал статью президента страны-агрессора РФ Владимира Путина из-за более важных дел. Об этом он рассказал представителям СМИ во вторник на форуме.

"Если президент Российской Федерации уже начал писать на украинском, значит мы все правильно делаем.

У меня не было времени прочитать всю статью. Потому что вчера у меня были важные встречи", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что прочитал "некоторые части".

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"Потратил президент Российской Федерации много времени. Что ж, могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить и потратить на такой объем, такой детальной работы", - сказал Зеленский.

"Мы постоянно говорим о нашей встрече. И на встречу между президентами Украины и Российской Федерации что-то не хватает времени у президента России. Я просто не знал, на что он тратит это время. И сейчас я вижу результат", - добавил глава государства.

Зеленский сказал, что мог бы предоставить Путину "много материала, которым можно воспользоваться в другой статье будущей".

"Мы проанализируем эту статью, как только я найду время. Если нужно, чтобы эта статья нашла ответ - подумаем", - резюмировал президент.

12 июля Путин написал статью в стиле кремлевской пропаганды о "историческом единстве русских и украинцев". Ее опубликовали на сайте Кремля русском и украинском языках. До этого Пути заявил, что украинцы и россияне "один большой народ". Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.